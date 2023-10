Wanderer stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod

Bei einer Wanderung am Mittleren Rotofen in den Berchtesgadener Alpen ist ein Wanderer am Donnerstag abgestürzt und gestorben.

13.10.2023 | Stand: 16:16 Uhr

Ein Wanderer ist in den Berchtesgadener Alpen etwa 50 Meter abgestürzt und gestorben. Der 55-Jährige verunglückte am Donnerstag im Bischofswiesener Forst (Landkreis Berchtesgadener Land) am Mittleren Rotofen, wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Freitag mitteilte.

Wanderer verunglückt tödlich am Mittleren Rotofen

Eine Mieterin des Mannes meldete den 55-Jährigen am Donnerstagabend als vermisst. Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing, Teisendorf-Anger und Traunstein fanden den Toten noch in der Nacht und bargen ihn am Freitagmorgen. Nach Angaben des BRK schließt die Polizei nach ersten Erkenntnissen ein Fremdverschulden aus.

Der Mittlere Rotofen mit dem Königsee im Hintergrund. Hier verunfallte ein Wanderer am Donnerstag tödlich. Bild: www.realitymaps.app/tourenplaner

Viele teils schwere oder tödliche Unfälle in den Alpen beim Klettern oder Wandern

Immer wieder kommt es in den Bergen zu Notsituationen, zu denen die Bergrettung ausrücken muss - teilweise enden die Unfälle tödlich. Anfang Oktober gerieten zwei Kletterer im Wettersteingebirge in Bergnot. Ihr Seil verfing sich, als sie die Südwand der Schüsselkarspitze durchschreiten wollten. Erst am kürzlich ist ein 66-Jähriger auf dem Rückweg von einer Tour vom Großen Bettelwurf in Tirol in den Tod gestürzt. Mehrere Male musste die Bergwacht Ramsau (Bayern) Ende September wegen verletzten oder erschöpften Wanderern ausrücken. Ende September stürzte auch am Watzmann in den Berchtesgadener Alpen ein Wanderer 150 Meter in die Tiefe - und damit in den Tod.

Wandern in den Allgäuer Alpen: So wandern sie sicher

Immer wieder kommt es in den Allgäuer Alpen zu teils schweren Unfällen beim Wandern. Nicht selten werden die Wanderer in den höheren Lagen vom Schnee überrascht. Viele Menschen wandern auch gern allein - auf was man dabei achten muss, wird hier erklärt. Wie man sich außerdem beim Wandern und auch in Notlagen am Berg verhält, erklärt ein Experte hier. (mit dpa)

