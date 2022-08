Im Legoland-Freizeitpark in Günzburg fährt ein Zug einer Achterbahn auf einen zweiten auf, mehr als 30 Menschen werden verletzt. In diesem Jahr gab es europaweit schon mehrere ähnliche Unfälle.

11.08.2022 | Stand: 22:01 Uhr

Ferien in Bayern, Traumwetter von früh bis spät – der Tag scheint perfekt für einen Ausflug in den Freizeitpark Legoland in Günzburg. Bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kommt: Ein Zug der Achterbahn-Attraktion „Feuerdrache“ bremst im Einstiegsbereich ordnungsgemäß stark ab, ein folgender Zug jedoch nicht. Er fährt auf den ersten auf – warum, ist zunächst unklar. Gäste erzählen von einem lauten Knall.

