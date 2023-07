77-Jähriger bricht bei Arbeiten durch Hallendach und stirbt

Vier Meter ist ein 77-jähriger Mann in Affing (Schwaben) durch ein einbrechendes Hallendach gestürzt. Er überlebte den Arbeitsunfall nicht.

30.06.2023 | Stand: 15:08 Uhr

Ein 77 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten in Schwaben durch ein Hallendach gebrochen und gestorben. Er war am Donnerstagnachmittag auf dem Dach, um neue Abdeckungsplatten zu verlegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei soll er auf eine alte Abdeckungsplatte getreten und vier Meter in die Tiefe gestürzt sein.

Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort waren, starb der 77-Jährige

Rettungskräfte waren schnell an der Unfallstelle in Affing (Landkreis Aichach-Friedberg). Trotzdem starb der 77-Jährige noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

