Aggressive Hornissen attackieren Mutter mit Kleinkind am Mainradweg

Ein Zettel mit der Aufschrift "Achtung Hornissen - Lebensgefahr!" klebt an einer Polizeiabsperrung im Großen Garten. Mehrere Spaziergänger im Dresdner Großen Garten sind am Sonntag in der Nähe eines Baumes von Hornissen gestochen worden. Auch der betroffene Abschnitt des Mainradweges wurde zunächst abgesperrt. (Archivbild)