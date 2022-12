Mit tiefer Trauer hat Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Nachricht vom Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. aufgenommen.

31.12.2022

Benedikt XVI. sei eine der bedeutendsten Persönlichkeiten Bayerns, Deutschlands und weltweit gewesen. Über Jahrzehnte hinweg habe er "wie kaum ein Zweiter" die katholische Kirche und die römische Kurie geprägt, sagte sie laut Mitteilung am Samstag.

Auch nach seinem Rücktritt sei er "als Buchautor und Theologe mit großem Weitblick bei den Menschen hochgeschätzt" gewesen. "Seinen Ideen und Analysen schenkten auch jene Beachtung, die ihnen nicht zustimmten", so Aigner.

Bayerischer Landtag trauert um emeritierten Papst Benedikt XVI.

Weiter schrieb die Landtagspräsidentin: "Als Benedikt XVI. erkannte, dass seine Kräfte nicht mehr reichten, legte er - als erster Papst seit 719 Jahren - sein Amt nieder. Diese mutige und historische Entscheidung spiegelte in besonderer Weise sein großes Verantwortungsbewusstsein wider."

Als Papst sei Benedikt ein Botschafter Bayerns in der Welt und seiner Heimat stets verbunden gewesen, sagte Aigner und erinnerte an ihren Besuch im Vatikan im Jahr 2012: Damals habe er sich unter anderem sehr dafür interessiert, wie es den bayerischen Bäuerinnen und Bauern geht. "Auch deshalb erfuhr er gerade bei uns in Bayern große Verehrung. Ich habe ihn als sehr warmherzigen Menschen empfunden. Die Begegnungen mit ihm werde ich in dankbarer Erinnerung behalten."

