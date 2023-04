Luftkriegsübung über Deutschland mit Drehkreuz im Landkreis Augsburg

Nato-Militärflugzeuge fliegen beim Manöver "Air Defender 23". Ein Drehkreuz ist Lechfeld im Landkreis Augsburg. Das hat Folgen für den heimischen Flugverkehr.

06.04.2023 | Stand: 13:26 Uhr

24 Nationen trainieren bei der multinationalen Übung Air Defender 23 über Europa gemeinsame Luftoperationen. Gastgeber ist Deutschland und der Fliegerhorst Lechfeld im Landkreis Augsburg ist einer von drei Drehkreuzen. "Air Defender 23" ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nator. Ziel ist es nach Bundeswehr-Angaben, die Kooperation der teilnehmenden Nationen zu optimieren und auszuweiten und gleichzeitig Stärke im Bündnis zu zeigen. Vier Jahre wurde dieses Manöver vorbereitet.

Air Defender 23 ist "neues Kapitel transatlantischer Geschichte"

„Mit der Übung Air Defender 23 schreiben wir ein neues Kapitel transatlantischer Geschichte“, sagte der Inspekteur der Luftwaffe Generalleutnant Ingo Gerhartz in der deutschen Botschaft am 4. April in Washington D.C.District of Columbia. Die Übung basiere auf einem Artikel-5-Beistandsszenario, denn die NATO sei ein reines Verteidigungsbündnis, betonte er.

Los geht's nach den Pfingstferien in Bayern. Vom 12. bis 24. Juni trainieren bis zu 10.000 Übungsteilnehmer aus 24 Nationen mit 220 Luftfahrzeugen unter der Führung der Deutschen Luftwaffe Luftoperationen im europäischen Luftraum. Nachts und am Wochenende ist kein Übungsflugbetrieb geplant. Unter den 220 beteiligten Flugzeugen befinden sich 23 verschiedene Flugzeugtypen. Allein 100 dieser Flugzeuge kommen aus 35 US-amerikanischen Bundesstaaten und werden nach Europa entsandt. Sie sind Teil der U.S. Air National Guard.

"Air Defender 23" - Wann und wo wird geflogen?

Die Übungsanteile würden nach Militärangaben hauptsächlich über Nord- und Ostsee geflogen, um Fluglärm so gering wie möglich zu halten. Zudem würden die drei Übungslufträume Nord, Süd und Ost zeitversetzt für jeweils nur zwei bis drei Stunden am Tag genutzt. So sei auch gewährleistet, dass zivile Flüge weitestgehend regulär stattfinden könnten – auch wenn ein Übungsluftraum zeitweise für die zivile Luftfahrt gesperrt sei.

Der Übungsluftraum über Süddeutschland erstreckt sich vom Standort Lechfeld aus nach Nordwesten. Geflogen wird in einer Art Korridor in Richtung Ulm/Günzburg und weiter über die Donau nach Baden-Württemberg. Nach Westen hin werde nach Angaben des BR der Korridor durch den Raum Memmingen begrenzt, nach Nord-Osten hin durch das Augsburger Stadtgebiet.

Gibt es Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr?

Die genauen Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr sind noch nicht klar. Sicher scheint jedoch, dass im zivilen Flugverkehr mit verlängerten Flugwegen und Verspätungen gerechnet werden muss.

In reservierten Lufträumen haben Militärmaschinen Vorrang. Zivile Flüge sind nicht erlaubt. Das gilt wohl neben zivilen Passagier- oder Transportmaschinen auch für die Hobbyfliegerei sowie für Gleitschirmflüge oder Ballonfahrten. Piloten jedenfalls wird dringend empfohlen, sich vor Flügen im Zeitraum vom 12. bis 23. Juni über den aktuellen Stand zu informieren.

Kleine Anfrage zu "Air Defender 23" im Bundestag

Auf Initiative der Fraktion Die Linke gab es im März eine (noch nicht beantwortete) Anfrage im Deutschen Bundestag. In dem Schreiben wird u.a. gefragt: "Wie viele Luft- und andere Fahrzeuge sowie Soldatinnen und Soldaten werden für die Übung an den Fliegerhorst Lechfeld in Bayern verlegt? Wie viele Luft- und andere Fahrzeuge sowie Soldatinnen und Soldaten werden nach Kenntnis der Bundesregierung im Rahmen der Übung vom Fliegerhorst Lechfeld in Länder der NATO-Ostflanke verlegt?

Drehkreuz Fliegerhorst Lechfeld

Ein Drehkreuz des Manövers wird der Lechfeld sein. Mit dem Fliegerhorst Lechfeld ist die Bundeswehr seit 1958 im Landkreis Augsburg aufgestellt. Nach der Auflösung des Jagdbombergeschwader 32 ist kein eigenständiger Verband mehr seit 2013 auf dem Fliegerhorst Lechfeld stationiert. Derzeit dient er als Ausweichflugplatz für das Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 und kleineren Einheiten.

Diese Nationen machen mit bei der Übung "Air Defender 23"

Belgien

Bulgarien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Italien

Japan

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Norwegen

Polen

Rumänien

Schweden

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Türkei

Ungarn

USA

Vereinigtes Königreich

Die teilnehmenden Nationen werden hauptsächlich Einsätze von den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Volkel in den Niederlanden und Čáslav in der Tschechischen Republik starten. Die drei Hauptdrehkreuze während Air Defender 23 sind Schleswig/Hohn, Wunstorf und Lechfeld. Die Übungen werden hauptsächlich in drei Flugkorridoren über Deutschland durchgeführt.