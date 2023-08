Aiwanger äußert sich bei Auftritt nicht zu Vorwürfen: Was Grüne und SPD fordern

Bei seinem ersten Auftritt nach Bekanntwerden von Antisemitismus-Vorwürfen, äußerte sich FW-Chef Aiwanger nicht zu den Anschuldigungen. SPD fordert Rücktritt.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach Bekanntwerden von Vorwürfen um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten ist Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nicht auf diese eingegangen.

Erster Auftritt nach Vorwürfen: Aiwanger äußert sich nicht

Der Vize-Ministerpräsident hielt am Sonntag bei einer Feier anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Rinderzuchtverbands Franken ein Grußwort. Vor mehreren hundert Menschen sprach Aiwanger in einer Halle im mittelfränkischen Ansbach über die Bedeutung der Landwirtschaft für Bayern. Auf das Flugblatt ging Aiwanger bei seinem rund 30-minütigen Auftritt nicht ein.

Freie-Wähler-Chef äußert sich schriftlich

Mitten im Wahlkampf vor der Landtagswahl hatte der Freie-Wähler-Chef am Samstag schriftlich zurückgewiesen, als Minderjähriger zu Schulzeiten in den 1980er Jahren ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben, über das die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet hatte. Wenig später räumte Aiwangers Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben.

Grüne fordern Stellungsnahme von Söder

Nach den Erklärungen des bayrischen Vize-Regierungschefs fordern die Grünen im Freistaat eine Stellungnahme von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die SPD hält auch weiterhin einen Rücktritt oder eine Entlassung des Wirtschaftsministers für unausweichlich - und bleibt deshalb bei ihrer Forderung nach einer Sondersitzung im Landtag.

"Es gibt noch viele offene Fragen und Erinnerungslücken. Die müssen geklärt und geschlossen werden", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Denn dieses Dokument ist menschenverachtend und verhöhnt die Opfer des Holocaust. Warum hatte Hubert Aiwanger das Flugblatt denn in der Schultasche? Das hat er ja nun nicht mehr abgestritten." Jetzt sei Söder am Zug. "Ich möchte von Markus Söder wissen, ob ihm die Erklärungen Hubert Aiwangers ausreichen, um die Zusammenarbeit fortzusetzen. Da kann er jetzt nicht auf Tauchstation gehen."

SPD will Sondersitzung im Landtag

SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sagte, das Flugblatt sei keine Jugendsünde. "Es ist es für mich unvorstellbar, dass Markus Söder weiter mit jemandem kooperiert und koaliert, der den Besitz bestätigt und die Verbreitung nicht leugnen kann." Er fügte hinzu: "Jeder weitere Tag als Stellvertreter von Markus Söder und als Wirtschaftsminister vergrößert diesen Schaden, so dass alles andere als ein Rücktritt oder eine Entlassung im Interesse der bayerischen Bevölkerung und der Erinnerungskultur nur schwer vorstellbar ist." Deswegen sei eine rasche Sondersitzung im Landtag notwendig.

