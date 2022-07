Alles Zufall?! Video zeigt, wie spektakulär der Winter vor 20 Jahren im Allgäu war

Enorme Schneemassen, Lawinen-Abgänge, aber auch traumhafte Sonnentage: "Der Winter vor 20 Jahren erinnert mich an das, was wir momentan erleben", sagt Filmemacher Alfred Milz aus Oberstdorf. Vom heftigen Winter 1998/1999 hat er einen Film gedreht. allgaeu.life zeigt Auszüge.

Rekordwinter, Chaoswinter, Extremwinter: Viele Superlative werden dem Winter derzeit angeheftet. Ohne Übertreibung lässt sich wohl schon jetzt fürs Allgäu sagen, dass er heftig und schneereich ist. Kann es sein, dass sich dieses Phämomen alle 20 Jahre wiederholt?

Wer die Wetterstatistik betrachtet, könnte jedenfalls auf diesen Gedanken kommen. 1978/79 rollte zum Jahreswechsel von Norden eine ungewöhnliche Kältewelle auf Deutschland zu.

20 Jahre später, im Winter 1998/99, versank der Alpenraum im Schnee - mit schlimmen Schäden und einem Lawinen-Drama in Galtür (Tirol) mit 31 Toten.

Nochmals 20 Jahre später sind wir im Hier und Jetzt, und wieder kämpfen die Menschen vor allem in Oberbayern, aber auch im Allgäu gegen enorme Schneemassen. Sicher ein Zufall, aber ein spannender.

Mit dem Wetter beschäftigt sich auch Hobby-Filmer Alfred Milz (84) aus Oberstdorf. "Zum Winter vor 20 Jahren sehe ich viele Parallelen. Viele Bilder ähneln sich", sagt der rürige Allgäuer. Zum Beweis zeigt er uns einen Ausschnitt aus seinem Dokumentarfilm über die damaligen Ereignisse. Hier siehst Du das Video:

Obwohl der Winter vor 20 Jahren heftig und schneereich war, so schloss sich - zumindest im Allgäu - das eigentliche Drama erst im Frühjahr 1999 an: das Pfingsthochwasser sorgte für Schäden in Millionenhöhe. "Ich hoffe aber, dass uns ein solches Hochwasser erspart bleibt", sagt Milz. Besser darauf eingestellt wäre das Allgäu durch einen stark erweiterten Hochwasserschtz, wie das Seifener Becken bei Immenstadt, laut Experten in jedem Fall.