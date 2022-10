Sparkassenfusion im Allgäu steht rückt näher

Die Fusionsgespräche zwischen den Sparkassen Kempten und Kaufbeuren stehen kurz vor dem Abschluss. Die Verschmelzung steht 2023 an.

13.10.2022 | Stand: 13:45 Uhr

Im Allgäu steht im kommenden Jahr eine Sparkassenfusion an. Die Verhandlungen der Sparkasse Allgäu in Kempten mit dem kleineren Schwesterinstitut in Kaufbeuren stehen kurz vor dem Abschluss, wie der Bayerische Sparkassenverband am Donnerstag in München mitteilte. "Diese Initiative ist sehr zu begrüßen", erklärte Sparkassenpräsident Ulrich Reuter. "Der gemeinsame Wirtschaftsraum wird mit Sicherheit davon profitieren."

Die zwei Städte und die Sparkassengremien sollen die Fusion im kommenden Jahr rückwirkend zum 1. Januar beschließen. Die beiden Kommunalbanken hatten ihre Gespräche erst vor zwei Wochen publik gemacht, Spekulationen gab es schon zuvor.

Sparkassen im Allgäu fusionieren: Bank nach Fusion unter den 10 größten in Bayern

In der vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband veröffentlichten Rangliste der bundesweit 370 Sparkassen lag die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 2021 mit einer Bilanzsumme von 1,85 Milliarden Euro und 280 Mitarbeitern auf Rang 249. Die größere Sparkasse Allgäu meldete mit ihren 830 Angestellten eine Bilanzsumme von 5,2 Milliarden und belegte damit Platz 82.

Beide Häuser zusammen kämen auf über sieben Milliarden Euro und würden damit in der deutschlandweiten Rangliste in etwa auf Rang fünfzig vorrücken, in Bayern zu den ersten zehn gehören. Fusionsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.

Lesen Sie auch

Die Sparkassen Allgäu und Kaufbeuren geben Fusionsverhandlungen bekannt Damit müssen die Kunden rechnen

Lesen Sie auch: Nach Fusion: Diese Änderungen gab es für Kunden bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee