Allgäuhalle: Wie läuft so eine Vieh-Auktion ab?

Landwirte aus der ganzen Region versteigern in der Kemptener Allgäuhalle ihre Rinder. Die Käufer kommen bis aus Italien. Unser Reporter hat gemeinsam mit einer Oberallgäuer Landwirtin einen Tag zwischen muhenden Kühen und fachsimpelnden Bauern verbracht.

21.07.2022 | Stand: 11:17 Uhr

" ... 1.220, 40, 60, 1260 - wer bietet mehr?" In 20-Euro-Schritten zählt Auktionator Josef Hefele die Gebote der Landwirte in der Allgäu-Halle. "1.280, 1.300, wir sind bei 1.300 Euro, wer bietet?" In der Mitte des Raumes führt ein Bauer seine Kuh im Kreis, um sie den Bietern zu zeigen.

Die sitzen auf Bänken um die Auktionsarena. Andere Bieter stehen am Rand, lehnen sich auf die Absperrung und blicken in einen Katalog: Der beschreibt in komplizierten Tabellen das angebotene Tier. "1320, 40 - keiner mehr?", tönt es aus den Lautsprechern. "1.340 Euro zum Ersten, zum Zweiten - und zum Dritten. Verkauft." Es ist Auktionstag in der Allgäu-Halle Kempten.

Auf einer der Bänke sitzt Ines Sichler. Die 34-jährige Bäuerin aus Gunzesried will eine Kuh versteigern. Dazu ist sie frühmorgens losgefahren. Zuvor musste sie noch die anderen Tiere melken. "Meistens stehe ich ab Waltenhofen im Stau", sagt Sichler. Eine Auktionshalle außerhalb der Stadt fände sie deshalb gut, sagt sie und bremst hart, als vor ihr ein Autofahrer an einer Kreuzung ausschert. Im Anhänger poltert es. "Auch das spricht für einen Neubau."

Diesmal hat die Gunzesriederin Glück und kommt schnell voran. Am noch nachtdunklen Parkplatz der Allgäuhalle angekommen, reiht sie sich neben bereits abgestellte Viehanhänger und führt wenig später ihr Tier durch die eisige Kälte zur Registrierung: Den Rindern wird eine Nummer auf den Rücken gemalt.

Dann eine kurze Untersuchung der Zitzen - und schon geht es zum Waschen. "Das Auge kauft schließlich mit", sagt die Bäuerin. Sie greift nach einem der Wasserschläuche, die von der Decke hängen, und spritzt Rücken und Beine ihrer Kuh ab. Damit tut sie sich leichter als andere, denn sie hat das Fell vor wenigen Tagen extra geschoren: Alles für einen guten Preis.

Während die 34-Jährige ihr Tier zur Futterstelle bringt, anbindet und versorgt, hat sie immer einen Blick auf die anderen Züchter. Wie sind deren Tiere gewachsen? Gerader Rücken? Gerades Euter, nicht zu sehr hängend?

Um 10 Uhr beginnt die Auktion. Angefangen wird mit Kälbern. Landwirte stehen mit dem Auktionskatalog um sie herum, begutachten, fachsimpeln. "Es geht um das Gesamtpaket", sagt einer von ihnen: Wie viel Milch gab das Muttertier?

Wie waren die Nährstoffe der Milch und wie leicht war das Tier zu melken? Die Daten dazu stehen im Katalog. Außerdem das Vatertier: Welcher Linie entspringt er? Wie waren die Milchleistungen seiner früheren Nachfahren? Aus all dem bilden sich die Bauern eine Meinung. Dann werden die Kälber vorgeführt, manche sträuben sich und ziehen am Strick. Das teuerste geht an diesem Tag für 440 Euro weg.

Es folgen die Stiere, dann die Jungkühe. Der Auktionator stellt die Tiere vor ("breites Euter, sehr funktionelle Kuh") und nennt den Startpreis. Dann geht es los: Während der Besitzer mit Tier in der Halle seine Runden dreht, geht im Publikum eine Hand nach der anderen nach oben.

Manche Bauern lehnen ab, zum Höchstgebot zu verkaufen: Der Preis ist ihnen zu niedrig. "Ich habe Vieh auch mal wieder mitgenommen", sagt Sichler. Sie setzt sich vorher immer ein Preislimit, darunter verkauft sie nicht. Dieses Mal liegt es bei 1.000 Euro.

Neben der Gunzesriederin sitzt ein Ehepaar aus Bonn. Die Landwirte verbinden ihren Allgäu-Urlaub mit dem Auktionsbesuch. Zuhause stehen mehrere Stück Allgäuer Braunvieh. "Die sind robust und gut auf den Füßen", erklärt Heike Huttrop. An diesem Tag haben sie eine Jungkuh und einen Bullen ersteigert - mehr, als sie wollten.

Ebenfalls von weit her kommt Simon Steiner. Der Südtiroler kauft Braunvieh, um es in Italien weiterzuverkaufen. 20 Tiere bringt er regelmäßig nach Hause. "Hier bekomme ich gute Qualität. Und das Vieh ist den Berg gewöhnt."

War die unbeheizte Halle morgens noch kalt, zeichnen Sonnenstrahlen nun Lichtstreifen in die staubige Luft. Die Mützen der Zuschauer wandern an den Köpfen immer höher. Viele haben bereits, was sie wollten, und verlassen die Halle.

Ines Sichler wird unsicher: Ist ein guter Preis noch möglich? Dann ist sie dran, führt das Tier zwei Runden im Kreis. Die Hände gehen hoch, durch die Lautsprecher tönt der Auktionator, der die Gebote mitzählt. Bei 1.280 Euro ist Schluss. Verkauft.