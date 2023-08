Mann verletzt Polizisten bei Schusswechsel in Altenstadt

Ein Mann randaliert und verschanzt sich mit Gewehr und Armbrust in einem Haus in Altenstadt bei Schongau. Erst Stunden später wird er festgenommen.

02.08.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Nach dem Dreifachmord in Langweid im Landkreis Augsburg hat jetzt ein großer Polizeieinsatz mit Schusswechsel in Altenstadt im Landkreis Weilheim-Schongau für Aufsehen gesorgt. Am späten Dienstagabend kam es in der 3000-Einwohner-Gemeinde zu einem Einsatz, bei dem Polizisten auch von der Schusswaffe und einem sogenannten Taser Gebrauch machten. Bei der Festnahme wurden der Tatverdächtige und zwei Beamte eines Spezialeinsatzkommandos leicht verletzt.

Großer Polizeieinsatz in Altenstadt: Tatverdächtiger verhält sich unkooperativ

Kurz nach 21 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass ein Mann im elterlichen Haus randaliert. Zudem sei er mit einem vollautomatischen Gasdruckgewehr und einer Armbrust bewaffnet. Da die Polizei konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand sein dürfte, wurden zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen zum Einsatzort beordert.

Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzungen befand sich der Tatverdächtige allein im Haus und verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst unkooperativ, teilt die Polizei mit. Alle weiteren Personen konnten bereits zuvor unverletzt aus dem Haus flüchten und sich in Sicherheit bringen.

Täter schießt in Altenstadt gezielt auf die Einsatzkräfte der Polizei

Im weiteren Verlauf trat der Mann laut Polizei einmal vor die Tür und schoss gezielt mehrfach auf die Einsatzkräfte. In diesem Zusammenhang kam es auch zum polizeilichen Schusswaffengebrauch. Der Tatverdächtige zog sich daraufhin wieder ins Haus zurück und zeigte sich trotz mehrerer Kontaktaufnahmeversuche der Verhandlungsgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd weiterhin unkooperativ.

Erst in den frühen Morgenstunden konnte der Mann von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos Südbayern im Haus vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme gab der Mann mehrere Dutzende gezielte Schüsse mit einem vollautomatischen Gasdruckgewehr auf die Einsatzkräfte ab und leistete zudem massiven Widerstand, so die Polizei. Dabei kam es erneut zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch unter anderem in Form eines Warnschusses. Des Weiteren sei auch ein Distanzelektroimpulsgerät („Taser“) zum Einsatz gekommen.

Zwei Polizisten, der Täter und ein Hund werden in Altenstadt verletzt

Zwei Beamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen im Gesicht und am Oberarm durch die vom Tatverdächtigen abgefeuerten Spitzkopfgeschosse. Der Tatverdächtige bei der vorläufigen Festnahme ebenfalls leicht verletzt. Die medizinische Erstversorgung erfolgte noch vor Ort durch den Rettungsdienst. Ein Diensthund erlitt ebenfalls Schussverletzungen und befindet sich derzeit in tierärztlicher Behandlung.

Der Tatverdächtige wurde zur weiteren Betreuung in einer Fachklinik untergebracht. Laut Polizei wird er im Laufe des morgigen Donnerstags, nach zuvor erfolgter psychiatrischer Begutachtung, dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Ermittlungen bezüglich des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts sowie gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizeiinspektion Weilheimübernommen.

