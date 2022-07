Notlandung mit Motordrachen: Zwei Männer leicht verletzt

Wegen technischer Defekte mussten zwei Männer die mit einem Motordrachen in Oberbayern unterwegs waren notlanden. Dabei überschlugen sie sich mehrmals.

04.07.2022 | Stand: 12:13 Uhr

Bei einer Notlandung eines Motordrachens im oberbayerischen Altomünster sind zwei Männer verletzt worden. Der 65 Jahre alte Pilot aus München hatte kurz nach Abflug in Begleitung eines 17-Jährigen technische Defekte am Hängegleiter festgestellt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Drachenflieger verletzen sich bei Notlandung in Oberbayern

Der Pilot leitete den Landeflug aus 20 Metern Höhe ein. Dabei setzte der Motordrache auf einem Feld auf und überschlug sich mehrmals. Bei dem Unfall am Sonntag im Landkreis Dachau erlitten der Pilot und sein Mitflieger leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

