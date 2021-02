Am Wochenende fällt wieder kräftig Schnee im Allgäu

Das Wetter am Wochenende in Bayern wird ziemlich durchwachsen. Heute ist es stürmisch. Schon am Samstag kann es wieder kräftig schneien im Allgäu.

22.01.2021 | Stand: 17:20 Uhr

Das Wetter am Wochenende im Allgäu lockt nur bedingt ins Freie. Zum einen herrscht in den Bergen weiter große Lawinengefahr. Zum anderen wird das Wetter in Bayern sehr durchwachsen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es schon heute am Freitag vielerorts stark bewölkt. Vor allem in Franken soll es regnen, zum Abend hin auch in Schwaben. Im Allgäu werden im Laufe des Tages Sturmböen erwartet.

In Ober- und Niederbayern soll zwischendurch die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 10 Grad, am Alpenrand werden es zwischen 11 und 13 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen teils starker Wind aus vorwiegend südwestlichen Richtungen, in den Alpen lässt der Föhnsturm nach.

Am Samstag bleibt es ebenfalls überwiegend stark bewölkt, nicht nur im Osten des Freistaats erwarten die Wetterexperten Regen oder Schnee. Auch für weite Teile des Allgäus gab der Deutsche Wetterdienst am Freitag Warnungen vor "markantem Wetter" heraus. Bereits in der Nacht zum Samstag müsse mit stärkerem Schneefall und Glätte gerechnet werden. Betroffen sind dann

Oberallgäu

Ostallgäu

Kempten

Memmingen

Lindau

Die Tiefsttemperaturen liegen nachts zwischen minus sechs Grad in Oberstdorf und null Grad in Lindau, tagsüber steigen die Temperaturen im Allgäu auf Werte zwischen zwei und fünf Grad.

Am Wochenende verbreitet Schnee im Allgäu

Der Sonntag wird ebenfalls stark bewölkt, nach Osten abziehend erwarten die Meteorologen Schneefall und Schneeregen, danach einzelne Schneeschauer. Nachmittags lockert sich die Wolkendecke vom Südwesten her vorübergehend auf und es scheint etwas die Sonne. Es wird kalt. Die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag im Allgäu fallen auf bis zu minus 10 Grad, tagsüber wird es in der Region nicht wärmer als ein oder zwei Gead über Null.

Mehr zum Wetter im Allgäu mit Unwetterwarnungen und BIo-Wetter finden Sie in unserem Wetter-Special.

