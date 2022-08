Indem er aus Freude mit einer Schreckschusspistole in die Luft schießt, hat ein 53-Jähriger in Amberg (Oberpfalz) die Polizei auf den Plan gerufen.

01.08.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Mit seinem Jubel über das Ausgleichstor der deutschen Frauennationalmannschaft im EM-Finale hat ein Mann in der Oberpfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Aus Freude über das Tor hatte der 53-jährige Fußballfan in Amberg mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Aus Freude über Ausgleichstreffer: 53-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole in die Luft

Bei dem Vorfall am Sonntagabend rückten die Beamten mit mehreren Fahrzeugen an. Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.

