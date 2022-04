Hitlergruß im Biergarten - Ex-Polizist räumt Vorwürfe ein

Prozess in München: Der Angeklagte steht vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal. Der einstige Polizist gab zu, Fotos eines gefesselten, nur mit Unterwäsche bekleideten Gefangenen und einen rassistischen Kommentar per Handy verschickt sowie in einem Biergarten den Hitlergruß gezeigt zu haben.