An Clubtür in Aschaffenburg abgewiesen: Jugendlicher verletzt Türsteher mit Messer

Weil er nicht in eine Disco reingekommen ist, hat ein Jugendlicher in Aschaffenburg den Türsteher mit einem Messer verletzt.

29.10.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Der bereits polizeilich bekannte junge Mann war am späten Freitagabend an der Tür des Clubs in Aschaffenburg abgewiesen worden, wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte. Dabei habe er sich stark gewehrt und dem Türsteher mit einem Messer massive Schnittverletzungen an der Hand zugeführt. Er wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Zudem sprühte in der Gemengelage eine weitere Person mit Pfefferspray, woraufhin mehrere Besucher vor der Diskothek Augenreizungen in erlitten.

Bei dem Jugendlichen handele es sich nach Angaben des Polizeisprechers um einen Intensivtäter, bei dem bereits mehrere offene Haftbefehle vorhanden seien. Er werde am Samstag einem Haftrichter vorgeführt.

