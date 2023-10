Angriff auf AfD-Politiker Jurca: Polizei durchsucht Wohnungen von Tatverdächtigen

Nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Andreas Jurca in Augsburg-Oberhausen durchsucht die Polizei Wohnungen von Tatverdächtigen. Was über die Männer bekannt ist.

05.10.2023 | Stand: 12:34 Uhr

Nach dem Angriff auf den Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca hat die Polizei Wohnungen von zwei Tatverdächtigen durchsucht. Dies hat das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Donnerstagmorgen mitgeteilt. "Vergangene Woche vollzogen Einsatzkräfte der Polizei zwei vom Amtsgericht Augsburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erlassene Durchsuchungsbeschlüsse", erklärte ein Sprecher gegenüber unserer Redaktion. "Durchsucht wurden Wohnungen von zwei Männern - 19 und 21 Jahre alt -, die der Tat verdächtig sind." Es handle sich dabei um deutsche Staatsbürger. Angaben zu einem möglichen Migrationshintergründ könne man nicht machen. (Was zu dem Fall bisher bekannt ist und was nicht, erfahren Sie hier.)

Angriff auf Andreas Jurca: Polizei durchsucht Wohnungen von Tatverdächtigen

Nach Polizeiangaben wurden bei der Durchsuchung die Mobiltelefone der beiden Tatverdächtigen sichergestellt. Diese würden nun durch die Kriminalpolizei ausgewertet. "Zudem wurde vergangene Woche ein weiterer gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vollzogen und das Mobiltelefon eines Zeugen sichergestellt. Auch dieses wird nun ausgewertet", so das Polizeipräsidium. Die Ermittlungen liefen unterdessen weiter, mehr könne man in Absprache mit der Staatsanwaltschaft derzeit nicht mitteilen.

Jurca , Orts- und Fraktionsvorsitzender der AfD sowie Kandidat bei der anstehenden Landtagswahl , hatte Mitte August erklärt, im Augsburger Stadtteil Oberhausen körperlich angegriffen worden zu sein. Nach einem Grillfest mit Wahlkampfhelfern seien er und ein 32-jähriger Begleiter am Samstag, 12. August, gegen 5 Uhr morgens auf dem Heimweg in der Schönbachstraße unterwegs gewesen, als eine Gruppe entgegengekommen sei. Ohne vorherige Provokationen sei er aus der Gruppe heraus angesprochen und gefragt worden, ob er der Mann sei, der derzeit auf den Plakaten zur Landtagswahl zu sehen sei. Er habe bejaht. Als ihm dann ein Mann die rechte Hand gereicht habe, habe ihn von derselben Seite unvermittelt ein Schlag im Gesicht getroffen – offenbar von einer anderen Person. Er habe daraufhin direkt das Bewusstsein verloren.

Augsburger AfD-Politiker ging von politischer Motivation aus

Nach dem Angriff erklärte Jurca , er habe "teilweise Filmrisse" gehabt, manches sei ihm erst "nach und nach" wieder gekommen. Seiner Erinnerung zufolge sei er aber auch am Boden liegend geschlagen worden, er meine auch, die Äußerung "Scheiß Nazi" gehört zu haben. Er habe seine Brille verloren, sei zunächst desorientiert gewesen. Auch wegen der Dunkelheit könne er vieles "nicht mehr ganz sicher" sagen – etwa, wie groß die Gruppe gewesen sei oder in welche Richtung die Angreifer verschwunden seien. Bei zwei Personen, denen er näher gekommen sei, schließe er aufgrund von Aussehen und Akzent auf einen Migrationshintergrund. Was genau die Täter zum Angriff veranlasst habe, darüber könne er zwar nur spekulieren. Aufgrund der Frage vor dem Angriff , ob er der Mann von den Wahlplakaten sei, gehe er aber von einer politischen Motivation aus.

Mehr dazu in Kürze.