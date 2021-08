Angriff auf Polizeischülerin? Ermittlungen gegen Ausbilder

Hat ein Ausbilder eine Polizeischülerin in Eichstätt angegriffen und zur Bewusstlosigkeit gewürgt? Die Ermittlungen laufen.

12.08.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Wegen eines Angriffs auf eine Polizeischülerin in Eichstätt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Ausbilder der bayerischen Bereitschaftspolizei. "Wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Ermittlungen, daher kann ich noch nicht sagen, um welche Tatbestände es geht", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Donnerstag.

Wie der Donaukurier zuvor berichtet hatte, soll der Mann die junge Frau bei einer privaten Feier am Abend des 29. Juli bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Erst durch das Eingreifen von Kollegen der Polizeischülerin sei der Angriff beendet worden.

Suspendierung des Ausbilders wird geprüft

Der betreffende Ausbilder sei momentan nicht im Dienst, sagte ein Sprecher des Bereitschaftspolizeipräsidiums in Bamberg am Donnerstag. Eine mögliche Suspendierung werde derzeit geprüft.