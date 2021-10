Anhänger kippt um: 12 Tonnen Mais landen auf Straße

Auf der Straße zwischen Pfaffenhofen und Biberberg (Landkreis Neu-Ulm) kippte der Anhänger eines Traktors um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

08.10.2021 | Stand: 15:24 Uhr

Zwölf Tonnen Mais sind zwischen Pfaffenhofen an der Roth und Biberberg (Landkreis Neu-Ulm) auf einer Straße und dem angrenzenden Gehweg gelandet. Laut Polizeibericht war der 27-jährige Fahrer des Traktors samt Anhänger am Freitagmorgen auf der Straße unterwegs.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Anhänger auf der abschüssigen Landstraße aus dem Gleichgewicht und kippte um. Die gesamte Ladung verteilte sich über die Fahrbahn und dem angrenzenden Radweg.

Unfall am Freitag in Pfaffenhofen: Straße für zweieinhalb Stunden gesperrt

Der Fahrer hatte bei dem Unfall Glück im Unglück: Der Traktor blieb stehen, kippte also nicht mit um. Der 27-Jährige wurde also nicht verletzt. Durch den Unfall war die Straße in diesem Bereich etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Die Feuerwehr Biberberg sperrte die Straße ab während die Straßenmeisterei Krumbach eine Umleitung einrichtete.