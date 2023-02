Anklage im Fall Ece: Staatsanwaltschaft geht von Mord aus

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 27-Jährigen aus Eritrea Anklage erhoben. Außerdem sind nun mehr Hintergründe zur Tat bekannt.

28.02.2023 | Stand: 13:43 Uhr

Knapp drei Monate nach dem Tod der 14-Jährigen Ece aus Illerkirchberg hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen den 27 Jahre alten Mann aus Eritrea erhoben, der seit der Tat in Untersuchungshaft sitzt. Die Anklage zum Landgericht Ulm lautet auf Mord und versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung– und sie beschreibt ein mögliches Motiv für die Tat.

Die Anklage wirft dem Mann vor, am Morgen des 5. Dezember den Entschluss gefasst zu haben, mit einem Messer bei der für ihn zuständigen Ausländerbehörde beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm die Ausstellung eines Ausweisdokuments zu erzwingen. Als er kurz nach 7 Uhr das von ihm bewohnte Haus in Illerkirchberg verlassen habe, soll er das Messer für seine geplante Tat aus seinem Rucksack genommen und in seine Jackentasche gesteckt haben, um es im Landratsamt griffbereit zu haben.

Anklage im Fall Illerkirchberg: 27-Jähriger wollte mit Messer ins Landratsamt

Der Mann habe irrtümlich angenommen, dass die beiden an seinem Haus in diesem Moment vorbeigehenden Mädchen – die 14-jährige Ece und ihre 13-jährige Freundin – das Messer bei ihm entdeckt hätten. Daraufhin soll der Angeschuldigte spontan beschlossen haben, die beiden Mädchen zu töten. Dadurch habe er offenbar verhindern wollen, dass die Mädchen die Polizei verständigen und seinen Plan, bei der Ausländerbehörde unter Einsatz des Messers einen Pass zu erlangen, durchkreuzen würden.

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der 27-Jährige die ihm unbekannten beiden Mädchen zunächst kurz gegrüßt habe. Unmittelbar darauf habe er unter Ausnutzung des Überraschungsmoments von vorn auf den Oberkörper der 13-Jährigen eingestochen. Dem glücklichen Zufall war es zu verdanken, dass die Messerklinge nicht in den Brustkorb des Mädchens eindrang, sondern durch eine Rippe abgelenkt wurde. Ansonsten hätten lebensgefährliche Verletzungen gedroht. Die 13-Jährige konnte fliehen und überlebte die Messerattacke.

Der Angreifer hatte sich nach der Tat in Illerkirchberg selbst Verletzungen zugefügt

Der Eritreer habe sich dann der 14-jährigen Ece zugewandt und sie von hinten zu Boden gestoßen. Daraufhin soll er mehrfach mit seinem Messer mit 16 Zentimetern Klingenlänge in den Rücken und Hinterkopf seines Opfers gestochen haben, bis das Mädchen leblos am Boden liegen blieb. Danach sei er in seine Wohnung zurückgegangen, wo er kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Die Anklage beschreibt, dass der Mann sich selbst an Hals und Bauch diverse Stich- und Schnittverletzungen zugefügt habe, offenbar in Suizidabsicht. Die 14-jährige Ece starb um 9.30 Uhr im Krankenhaus an inneren Blutungen, die durch die Messerstiche verursacht worden waren.

Die Staatsanwaltschaft wertet das Verhalten des Angeschuldigten als Mord und versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung. Sie wirft dem Mann Heimtücke und die Tötung zur Ermöglichung einer anderen Straftat vor. Der 27-jährige Eritreer räumte die Tötung von Ece ein. An die 13-Jährige könne er sich nicht mehr erinnern. Nach der vorläufigen Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen ist beim Angeschuldigten von einer vorhandenen Schuldfähigkeit auszugehen.

Im Falle einer anklagekonformen Verurteilung drohe dem Mann, der sich weiterhin in Untersuchungshaft befindet, eine lebenslange Freiheitsstrafe, so Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger. (AZ, rjk)