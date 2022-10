Mann nahe Ansbach erschossen - Tatverdächtiger tot aufgefunden

In Weiltlingen bei Ansbach hat ein Bewaffneter offenbar einen Mann erschossen und ist anschließend geflohen. Der Tatverdächtige wurde tot aufgefunden.

12.10.2022 | Stand: 11:02 Uhr

In diesem Text berichten wir über einen möglichen Selbstmord. Menschen, die das belasten könnte, finden am Ende des Textes Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.

Ein bewaffneter Täter hat in Weiltingen bei Ansbach laut Polizei am Montagvormittag einen Mann erschossen. Der Bewaffnete sei mit einem schwarzen Transporter vom Typ Ford Transit mit ausländischem Kennzeichen geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Nürnberg. Ein dringend Tatverdächtiger wurde mittlerweile tot aufgefunden.

Mann nahe Ansbach erschossen - Polizei vermutet Beziehungstat

Im Rahmen der Fahndung konnte das gesuchte Fahrzeug gegen 12.45 Uhr von der Besatzung eines Polizeihubschraubers ausgemacht werden. Dieses stand in einem Waldstück, wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Auf dem Fahrersitz fanden Beamte des Spezialeinsatzkommandos eine männliche Person, die sich offensichtlich das Leben genommen hat.

Derzeit führt die Kriminalpolizei am Tatort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Befragungen durch. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach gehen die Beamten derzeit davon aus, dass Tatverdächtiger und Opfer sich kannten.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat.

