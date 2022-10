In Weiltlingen bei Ansbach hat ein Bewaffneter offenbar einen Mann erschossen und ist anschließend geflohen. Die Polizei hat die Fahndung aufgenommen.

10.10.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Ein bewaffneter Täter hat in Weiltingen bei Ansbach laut Polizei einen Mann erschossen. Der Bewaffnete sei mit einem schwarzen Transporter vom Typ Ford Transit geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Nürnberg. Nach ihm werde derzeit gefahndet.

Mann nahe Ansbach erschossen - Polizei vermutet Beziehungstat

Es handele sich offenbar um eine Beziehungstat, der Täter habe nach ersten Erkenntnissen nicht wahllos geschossen. Nähere Informationen zum Hintergrund des Verbrechens gab der Polizeisprecher zunächst nicht bekannt.

