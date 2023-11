Anschlag oder Inszenierung? Anzeigen gegen AfD-Chef nach Vorfall in Ingolstadt

Vor einem Monat wurde Tino Chrupalla im Krankenhaus behandelt. Während die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt ermittelt, gibt es Anzeigen gegen den AfD-Chef.

04.11.2023 | Stand: 10:35 Uhr

Viereinhalb Wochen ist es nun her, dass AfD-Chef Tino Chrupalla im Klinikum in Ingolstadt behandelt wurde. Am 4. Oktober sollte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in der oberbayerischen Stadt eine Rede halten. Doch auf dem Weg zur Bühne klagte der Politiker plötzlich über Unwohlsein und Schmerzen im rechten Oberarm. Anstatt aufzutreten, wurde er medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo er über Nacht beobachtet wurde.

