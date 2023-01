Zahl der Arbeitslosen in Bayern steigt saisonbedingt leicht an

Die Agentur für Arbeit hat die Arbeitslosenquote in Bayern für Dezember 2022 veröffentlicht. Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat ist leicht angestiegen.

03.01.2023 | Stand: 10:31 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat ist im Dezember saisonbedingt leicht angestiegen. 236.895 Menschen waren zum Jahresende 2022 in Bayern ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das sind 4902 Menschen mehr als noch im November. Die Arbeitslosenquote in Bayern verblieb nach den bis zum 14. Dezember erhobenen Zahlen bei 3,1 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um rund 2,1 Prozent. Grund für den vergleichsweise geringen Anstieg sei, dass immer mehr nach Deutschland geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer einen Integrationskurs besuchten und damit nicht mehr als arbeitslos zählten.

