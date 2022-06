Arbeitslosigkeit in Bayern steigt im Juni

Laut Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit in Bayern im Juni um rund 10 Prozent gestiegen. Dafür gibt es vor allem einen Grund.

30.06.2022 | Stand: 10:48 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist im Juni gestiegen. Zum Stichtag 13. Juni waren 230.606 Menschen ohne Job, das sind 21.048 oder 10 Prozent mehr als im Vormonat. Das teilte die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Nürnberg mit. Grund für diesen Anstieg ist demnach der Zuzug geflüchteter Menschen aus der Ukraine.

Mehr Arbeitslose in Bayern im Juni

Die Arbeitslosenquote im Freistaat lag im Juni bei 3,1 Prozent und damit nur noch 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Ohne die ukrainischen Arbeitslosen wäre die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 1.808 oder 0,9 Prozent gesunken - allerdings fällt auch dieser rechnerische Rückgang deutlich geringer aus als in den vergangenen Monaten. "Der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Juni ist demnach nicht saisonüblich, dennoch erwartungsgemäß", sagte Ralf Holtzwart, Chef der Regionaldirektion.

