Hepatitis-C-Prozess: Darum griff der Donauwörther Arzt heimlich zur Spritze

Ein Arzt der Donau-Ries-Klinik ist angeklagt, weil er Patienten mit Hepatitis C infiziert haben soll. Vor Gericht spricht er über Sucht und Depressionen.

Von Barbara Würmseher

19.04.2023 | Stand: 19:04 Uhr

Erstmals seit Aufdeckung des Hepatitis-Skandals an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth hat sich jetzt der angeklagte Arzt öffentlich zu den Vorwürfen und zu seiner Person geäußert. Er soll 63 Menschen mit Hepatitis C infiziert haben - um 51 Fälle geht es jetzt vor Gericht. Nachdem viereinhalb Jahre gegen den Mediziner ermittelt, über ihn gesprochen und geschrieben worden ist, nahm der heute 60-jährige Anästhesist die Möglichkeit wahr, als Angeklagter im Strafprozess seine Sicht der Dinge zu schildern und versteckt sich nicht hinter einer Verteidiger-Erklärung. Er tut dies ausführlich und ohne sich selbst zu schonen, beantwortet zum Auftakt alle Fragen der Prozessbeteiligten offen und räumt Fehler ein.

