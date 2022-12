Mann stiehlt Krankentransporter mit Patientin an Bord

In Aschaffenburg hat ein Mann unter Medikamenteneinfluss einen Krankentransporter mitsamt Patientin gestohlen. Der Mann befand sich in einer Ausnahmesituation.

21.12.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Ein 31-Jähriger hat in Unterfranken einen Krankentransporter mit einer Patientin an Bord gestohlen. Der Wagen konnte am Dienstag nach kurzer Zeit in Aschaffenburg geortet werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 22 Jahre alte Patientin war noch in dem Fahrzeug.

Der 31-Jährige wurde festgenommen. Er war in den Transporter gestiegen, als dieser unversperrt vor einem Krankenhaus stand. Die 22-Jährige sollte eigentlich nach einem Klinikaufenthalt nach Hause gebracht werden. Sie blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Mann stiehlt unter Medikamenteneinfluss Krankentransporter - mitsamt Patientin

Der Mann habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation und unter dem Einfluss von Medikamenten befunden, hieß es. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird laut Polizei unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Diebstahls ermittelt.

