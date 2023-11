Auffahrunfall auf A3 - Zwei Schwerverletzte, Frau in Lebensgefahr

Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ist eine 62-Jährige lebensgefährlich verletzt worden.

Die Fahrer eines Autos und eines Kleintransporters erlitten schwere Verletzungen, wie die Autobahnpolizei Parsberg mitteilte. Der Unfall passierte am späten Freitagnachmittag im Baustellenbereich der Krondorfbrücke, zwischen den Anschlussstellen Neumarkt-Ost und Velburg, in Fahrtrichtung Passau.

Nach bisherigem Kenntnisstand sei der 20 Jahre alte Kleintransporterfahrer ungebremst auf einen vor ihm stehenden Pkw aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dieser wurde auf den Wagen vor ihm geschoben, der dadurch auf einen unbeladenen Autotransporter auffuhr.

Auffahrunfall auf der A3: Beifahrerin lebensgefährlich verletzt

Der 20-jährige Kleintransporterfahrer erlitt schwere Verletzungen. In dem Wagen, auf den er aufgefahren war, wurde die Beifahrerin lebensgefährlich verletzt - und der 64-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der andere Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden unter anderem per Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrspur in Richtung Passau war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

