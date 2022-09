Auffahrunfall auf der A6 bei Aurach - 39-Jähriger tot

Auf der A6 bei Aurach (Landkreis Ansbach) ist ein 39-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren und gestorben.

20.09.2022 | Stand: 14:53 Uhr

Ein 39-Jähriger ist mit seinem Kleintransporter auf der A6 auf einen Lastwagen aufgefahren und noch an der Unfallstelle im Landkreis Ansbach gestorben. Wegen stockenden Verkehrs habe ein 49-jähriger Lastwagen-Fahrer am Dienstag bei Aurach gebremst, was der dahinter fahrende Mann vermutlich zu spät bemerkt habe, berichtete eine Polizeisprecherin.

Demnach wurde er in seinem Kleintransporter eingeklemmt. Der 49-Jährige erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Für knapp vier Stunden war die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt.

