Über 1.000 Menschen warten vor Augsburger Disco - Polizei muss eingreifen

In Augsburg versammelten sich mehr als 1.000 Menschen vor einer Disco, weil das Personal nicht mit den Einlasskontrollen nachkam. Die Polizei schritt ein.

07.10.2021 | Stand: 17:03 Uhr

Weil vor einer Disco in der Augsburger Innenstadt der Sicherheitsdienst mit den coronabedingten Einlasskontrollen nicht nachgekommen ist, hat am Ende die Polizei eingreifen müssen.

Die Einsatzkräfte hätten vor Ort festgestellt, dass etwa 1.000 bis 1.500 Menschen auf den Zutritt in die Diskothek warteten, berichtete die Polizei am Donnerstag. Dies habe zu teilweise gefährlichen Situationen geführt, weil die Menschen unkontrolliert und dicht gedrängt auf die umliegenden Straßen gelaufen seien.

Den großen Andrang erklärte eine Polizeisprecher mit dem Wunsch vieler Menschen, endlich wieder feiern zu können. Es habe sich um eine normale Party-Veranstaltung gehandelt.

Den Einsatzkräften gelang es den Angaben zufolge, den Zustrom am Mittwochabend mittels Absperrbändern und Lautsprecherdurchsagen in kontrollierte Bahnen zu lenken. Auch der Disco-Betreiber habe danach sein Personal am Eingang verstärkt. Die Stimmung unter den Anstehenden sei erfreulicherweise trotz der Umstände friedlich und kooperativ gewesen, so die Polizei. (Lesen Sie auch: Corona-Impfung: Stiko empfiehlt Auffrischung für Senioren ab 70)

