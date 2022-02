14-Jähriger Ladendieb hatte Schreckschusswaffe dabei

Eine geladene Schreckschusswaffe hatte ein jugendlicher Ladendieb in einem Augsburger Geschäft dabei. Der 14-Jährige wurde bei einem Diebstahl erwischt.

20.02.2022 | Stand: 16:02 Uhr

Mit einer Schreckschusswaffe ist ein 14-Jähriger in einem Geschäft in Augsburg erwischt worden. Der Jugendliche sei am Samstag kurz vor Ladenschluss beim Diebstahl eines Parfüms von einem Mitarbeiter beobachtet und danach festgehalten worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

14-Jähriger Dieb wollte Waren im Wert von 700 Euro stehlen

Die verständigte Streife fand in den Taschen des 14-Jährigen Waren im Wert von rund 700 Euro. Zudem entdeckten die Beamten bei ihm eine geladene Schreckschusswaffe im Hosenbund. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Diebstahls mit Waffen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Woher er die Waffe hatte, sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es.

