22-Jähriger "parkt" Auto mit Sessel zu

Ein 22-Jähriger hat sich in Augsburg in einem Sessel hinter ein Auto gesetzt, um es am ausparken zu hindern. Als die Polizei kam, wurde er noch ungehaltener.

02.05.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Skurriler Protest gegen ein angeblich falsch geparktes Auto: Ein 22-Jähriger war am Samstag offenbar nicht mit dem Parkverhalten eines Autos einverstanden. Der Autohalter hatte seinen Wagen gegen 11 Uhr in der Riedinger Straße in der Innenstadt geparkt, was den 22-Jährigen offenbar ungehalten machte. Deswegen setzte er sich laut Polizei in einem Sessel, den er extra mitgebracht hatte, hinter das Fahrzeug und "parkte" es somit zu.

22-Jähriger hindert Autofahrer am Ausparken und beleidigt Polizisten

Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkam, konnte er wegen des Mannes im Sessel nicht ausparken. Eine Polizeistreife musste anrücken. Erst nach längerem Zureden stand der 22-Jährige auf und machte Platz. Allerdings standen nun die Beamten im Fokus seines Unmuts. Der junge Mann verweigerte die Angaben seiner Personalien und zeigte sich unkooperativ. Dabei beleidigte er die Beamten mehrmals. Schließlich konnten die Personalien des Mannes festgestellt werden. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Nötigung zum Nachteil des Autofahrers und Beleidigung gegenüber den Einsatzkräften. (nip)

