Auf Nachbarn in Oberhausen eingestochen: Mann muss in die Psychiatrie

Ein Mann hat im Augsburger Stadtteil Oberhausen mit einem Messer offenbar grundlos auf seinen Nachbarn eingestochen. Nun ist der Prozess abgeschlossen.

05.12.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Eine Bluttat hatte sich im vergangenen Jahr in einem Hinterhof einer Wohnanlage in Oberhausen abgespielt. Ein 49-Jähriger hatte sich einem älteren Nachbarn von hinten genähert und mit lautem Geschrei zugestochen. Für das Opfer kam der Stich völlig überraschend. Das Messer drang in die Lunge des Mannes, der schwer verletzt überlebte. Der Täter war wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Augsburg angeklagt. Nun gibt es eine Entscheidung.

Die 8. Strafkammer hat für den 49-Jährigen eine Unterbringung angeordnet. Der Mann wird auf unbefristete Zeit in der geschlossenen Psychiatrie eines Krankenhauses untergebracht. Das Gericht sah von ihm eine weitere Gefahr ausgehen. Gutachter hatten bei dem Mann eine krankhafte seelische Störung diagnostiziert. Dabei soll der 49-Jährige ein bislang unauffälliges Leben geführt haben - bis zu jenem Tag, der für seinen Nachbarn fast tödlich endete.

Tat in Augsburg: Mit einem Küchenmesser kehrte er in den Hof zurück

Beide Männer, die in derselben Anlage lebten, waren sich kurz zuvor einmal im Hof begegnet. Das Opfer hatte später gegenüber der Polizei ausgesagt, dass der 49-Jährige ihn angesprochen und etwas gefragt habe. Er selbst verstand ihn aufgrund fehlender Deutschkenntnisse allerdings nicht.

Er rief seine Frau, die die Sache klären konnte. Wenig später kehrte der 49-Jährige demnach mit einem Küchenmesser in den Hof zurück und stach auf ihn ein. Bis zum Eintreffen der Polizei verletzte der Täter noch Zeugen. (peri/ina)

