Dealer hilft der Kripo beim Drei-Auen-Platz in Augsburg – in Haft muss er trotzdem

Ein Mann hat bei der Kripo reinen Tisch gemacht und geholfen, den Drogenhandel am Drei-Auen-Platz aufzuklären. Für eine Bewährungsstrafe reichte das nicht.

21.10.2022 | Stand: 15:58 Uhr

Bis zuletzt hatte der Angeklagte auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Hatte er doch gleich nach seiner Festnahme im September 2021 vor den Drogenfahndern der Augsburger Kripo ausgepackt und sie zu einem Rauschgiftdepot im Heilig-Kreuz-Viertel geführt, in dem 2,5 Kilogramm Marihuana versteckt waren. Und er hatte Namen seiner Lieferanten und Kunden genannt, die einzelnen Geschäfte genau beschrieben. Damit hatte er maßgeblich zur Aufklärung des Ermittlungskomplexes zum Drogenhandel am Drei-Auen-Platz in Oberhausen beigetragen. Am Ende des Prozesses vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Silke Knigge platzten seine Hoffnungen aber wie eine Seifenblase.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.