Großfeuer in Inningen: Über hundert Menschen kämpfen gegen die Flammen

In der Alten Ziegelei in Augsburg-Inningen bricht ein Feuer aus. Die Rauchsäule ist weit zu sehen. Wieso es eine Warnung für große Teile des Stadtgebiets gab.

26.06.2023 | Stand: 20:49 Uhr

Dicker Rauch quillt über dem Augsburger Stadtteil Inningen in den blauen Himmel empor. Die schwarze, massive Säule ist bis in die Innenstadt zu sehen. Gerhard Bergmüller hat sich mit einem kühlen Bier an der Polizeiabsperrung positioniert. Der alteingesessene Inninger beobachtet, wie Feuerwehren mit Tanklöschfahrzeugen, Bauern mit ihren Güllefässern sowie Lkw mit Tankvorrichtungen ohne Unterlass die Alte Ziegelei ansteuern, um neues Löschwasser zu bringen.

