Kripo ermittelt nach Überfällen auf Senioren in Schwaben zwei Tätergruppen

Nach zwei nächtlichen Überfällen auf Senioren in deren Privathäusern hat die Augsburger Kripo Fahndungserfolge erzielt.

04.02.2022 | Stand: 16:12 Uhr

In dem einen Fall soll es sich um Serieneinbrecher handeln, die für mehr als 20 Delikte in mehreren Ländern Europas verantwortlich sein sollen. Im anderen Fall wurden die Opfer schwer verletzt und die Tat als versuchter Mord gewertet.

Raubüberfall auf Ehepaar in Mering

Wie die Polizei am Freitag berichtete, sind nach einem Raubüberfall in Mering (Landkreis Aichach-Friedberg) zwei der drei Verdächtigen in Untersuchungshaft. Die Beschuldigten sollen im März 2021 ein 62 und 64 Jahre altes Ehepaar festgehalten und Schmuck im fünfstelligen Eurobereich gestohlen haben.

Ein 41 Jahre alter Bosnier sitzt bereits seit Monaten im Gefängnis, mittlerweile wurde Anklage erhoben. Da der Mann geständig sei, konnte ein 38 Jahre alter Bosnier in Kroatien gefasst werden. In seinem Fall rechnen die Behörden mit einer Auslieferung nach Deutschland.

Im Fall eines 45 Jahre alten Bosniers ist die Auslieferung fraglich, da Bosnien eigene Staatsbürger meist nicht ausweise. Das Trio soll extra nach Deutschland zur Begehung von Straftaten gereist sein. Auch in Nordrhein-Westfalen, der Schweiz und Lichtenstein soll der 41-Jährige an Einbrüchen beteiligt gewesen sein.

Älteres Ehepaar bei Überfall in Augsburg schwer verletzt

Bereits am Mittwoch hatte die Kripo nach einer Tat im Augsburger Stadtteil Bergheim, bei der die 71 und 83 Jahre alten Eheleute schwer verletzt wurden, die Festnahme von drei anderen Verdächtigen vermeldet. Nach dem brutalen Überfall im vergangenen Dezember hatte die Polizei eine Sonderkommission mit 25 Beamtinnen und Beamten gegründet.

Bei den Tätern soll es sich um drei Rumänen handeln. Ein 32-Jähriger wurde am Dienstag in Augsburg festgenommen. Der Mann soll vorher für die Opfer als Handwerker gearbeitet haben. Seine mutmaßlichen beiden Komplizen wurden in Rumänien festgenommen. Die deutsche Justiz hat die Auslieferung der 37 und 40 Jahre alten Männer beantragt.

