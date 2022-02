Betrunkener Mann belästigt mehrere Mädchen in Straßenbahn in Augsburg

Ein Mann hat am Mittwoch mehrere Mädchen in einer Straßenbahn in Augsburg sexuell belästigt. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt.

17.02.2022 | Stand: 16:26 Uhr

Am Mittwoch hat ein Mann mehrere Mädchen in einer Straßenbahn in der Innenstadt von Augsburg sexuell belästigt. Eine Zeugin hatte gegen 13.30 Uhr die Polizei über den Vorfall informiert. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 57-Jährige in der S-Bahn-Linie 2 Richtung Königsplatz an drei der vier Mädchen und an eine bislang unbekannte Frau von hinten herangedrängt und sein Glied an ihnen gerieben. Die Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren flüchteten daraufhin aus der S-Bahn.

Sexuelle Belästigung in S-Bahn in Augsburg: Mann ist polizeibekannt

Nach einer kurzen Fahndung konnte die Polizei den Mann im Bereich der Rote-Torwall-Anlagen festnehmen. Der 57-Jährige war den Beamten laut Polizeibericht bereits gut bekannt. Er hatte zum Zeitpunkt der Festnahme einen Alkoholpegel von 1,4 Promille. Die Beamten brachten ihn in Polizeiarrest, weil er unter Führungsaufsicht stand und gegen diese verstoßen hatte.

Den 57-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen sexueller Übergirffe und Verstößen gegen Weisungen während der Führunsgaufsicht.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.