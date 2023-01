Augsburger Polizei fahndet nach versuchter Vergewaltigung mit Phantombild

Nach einer versuchten Vergewaltigung an Heiligabend in Augsburg sucht die Polizei jetzt mit einem Phantombild und einem Video nach dem Täter.

10.01.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Der bislang unbekannte Täter hatte an Heiligabend gegen 22.45 Uhr eine Frau in Augsburg angegriffen. Wie die Polizei berichtet, war die 27-Jährige in der Donauwörther Straße unterwegs, als der Mann sie anging und versuchte, sie auszuziehen. Die Frau wehrte sich aber so vehement gegen den Mann, dass dieser von ihr abließ und sich in unbekannte Richtung entfernte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann der Frau möglicherweise bereits längere Zeit gefolgt war, ehe es auf Höhe des Fußballnachwuchszentrum zum eigentlichen Angriff kam.

Die Täterbeschreibung

Männlich

circa 1,75 bis 1,85 Meter groß

etwa 25 Jahre alt

kräftig

blonde, kurze Haare

Er sprach Englisch und gebrochenes Deutsch

schwarze Winterjacke, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe, vermutlich eine schwarze Cap.

Der Mann hatte eine 1,5 Liter-Getränkeflasche bei sich und könnte durch die Gegenwehr der 27-Jährigen im Gesicht verletzt worden sein. Diese Verletzungen könnten möglichen Zeugen aufgefallen sein.

Polizei Augsburg fahndet wegen Vergewaltigung

Mittlerweile wurde auch ein Phantombild des Tatverdächtigen erstellt. "Dieses soll lediglich als Anhalt dienen, denn auf Grund der Gesamtsituation sowie der Sichtverhältnisse zur Tatzeit sind Abweichungen zum tatsächlichen Aussehen des Tatverdächten denkbar", heißt es bei der Augsburger Polizei, die wegen Vergewaltigung ermittelt. Außerdem wurde ein kurzes Video einer Überwachungskamera veröffentlicht, das den Tatverdächtigen zeigen soll.

Zeugen, die den Mann gesehen haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Rufnummer 0821/323-3810 melden.