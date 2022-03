Nach fast fünfeinhalb Stunden: Spezialkräfte überwältigen psychisch auffälligen 71-Jährigen

In Königsbrunn bei Augsburg haben Spezialkräfte der Polizei einen psychisch kranken Rentner in dessen Wohnung übermannt. Warum der Einsatz vonnöten war.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, habe der 71-Jährige Einsatzkräfte bedroht und von einer Schusswaffe gesprochen. In der Folge seien am Montagnachmittag die Spezialkräfte angefordert worden, die Umgebung wurde großflächig abgesperrt.

Polizei überwältigt Rentner in Königsbrunn - Mutter des Mannes muss ins Krankenhaus

Die Beamten hatten nach Polizeiangaben den Mann am Montagabend nach rund fünfeinhalb Stunden überwältigt. Die 89 Jahre alte Mutter des Mannes, die ebenfalls in der Wohnung war, stürzte dabei laut Polizei ohne Fremdeinwirkung und kam mit einem Bruch in ein Krankenhaus.

Nach den Angaben der Ermittler ist das Verhalten des Mannes möglicherweise darauf zurückzuführen, dass er seine Medikamente nicht genommen hatte. Er wurde in eine Fachklinik gebracht. Eine Waffe wurde in der Wohnung nicht entdeckt.