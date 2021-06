Auch WWK-Arena in Augsburg leuchtet am Mittwoch in Regenbogenfarben

In München darf das EM-Stadion am Mittwoch nicht in Regenbogenfarben leuchten. Dafür soll das beim Stadion in Augsburg der Fall sein

22.06.2021 | Stand: 14:40 Uhr

Anders als die Münchner Arena wird das Augsburger Fußballstadion am Mittwochabend in Regenbogenfarben erleuchtet. "Wir nutzen unsere Stadionbeleuchtung immer wieder, um auf wichtige gesellschaftliche Themen aufmerksam zu machen", sagte Michael Ströll, Geschäftsführer des FC Augsburg, am Dienstag. "Wenn die UEFA ein solch selbstverständliches und wichtiges Zeichen in München im Rahmen des EM-Spiels nicht zulässt, dann wollen wir dies gerne tun und freuen uns, unsere schöne Fassade in bunten Farben erleuchten zu lassen."

Auch unter anderem Berlin, Köln und Frankfurt lassen neben Augsburg ihre Stadien in Regenbogenfarben leuchten

Die Europäische Fußball-Union hat dies in München untersagt - die Stadt wollte ein buntes Stadion als Protest gegen die ungarische Regierung und deren schwulen- und lesbenfeindliche Politik. Am Mittwochabend (21.00) spielt Deutschland sein drittes Vorrundenspiel der Europameisterschaft just gegen die Auswahl aus Ungarn. Vor Augsburg hatten bereits andere Städte wie Berlin, Köln, Frankfurt und Wolfsburg angekündigt, die Stadien in Regenbogenfarben zu bestrahlen.