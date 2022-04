Augsburger Firma Degree ergattert Investoren-Deal bei "Höhle der Löwen"

Mit ihrem nachhaltigen Haargummi überzeugen die Gründer des Augsburger Modelabels Degree in der "Höhle der Löwen". Ihr "Lieblings-Investor" beißt an.

05.04.2022 | Stand: 08:26 Uhr

Kurz vor dem entscheidenden Auftritt war die Aufregung groß. So groß, dass Fabian Frei, einer der beiden Gründer des Augsburger Öko-Modelabels Degree Clothing, zu einem außergewöhnlichen Mittel griff. Wenige Augenblicke, bevor die Aufzeichnung des bekannten TV-Formats "Höhle der Löwen" begann, machte er spontan ein paar Liegestütze. Klingt unkonventionell, half aber offenbar: Fabian Frei und sein Kollege Wolfgang Schimpfle haben in der Fernsehsendung, die am Montagabend bei Vox ausgestrahlt wurde, einen lukrativen Investoren-Deal ergattert.

Was das Duo in der Gründershow präsentierte, ist rein äußerlich eher schlicht. Doch die fairtye-Haargummis sind nach Angaben der Gründer die ersten fairen und nachhaltigen der Welt. Sie bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen wie Bio-Baumwolle und Naturkautschuk. Zudem kommen sie ohne Metall oder Naht aus und sollen mit angenehmem Tragegefühl überzeugen. Mit dem Ziel, 250.000 Euro für zehn Prozent ihrer Firmenanteile zu erhalten, traten Schimpfle und Frei also vor die potenziellen Investorinnen und Investoren, namentlich Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nico Rosberg, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler. Sie bekamen zur Demonstration Perücken aufgesetzt, was nicht nur zu allgemeiner Erheiterung führte, sondern auch den gewünschten Effekt nicht verfehlte.

Augsburger Degree-Gründer überzeugen Investoren bei "Höhle der Löwen"

Denn ein Investor schlug zu - ausgerechnet der, den Schimpfle und Frei vorab als "Lieblings-Investor" auserkoren hatten: Ralf Dümmel. Als er sein Angebot machte, war der Deal schnell besiegelt. Da die Sendung vor rund einem Jahr aufgezeichnet wurde, läuft die Kooperation schon länger. "Mit Ralf zusammenzuarbeiten, macht sehr viel Spaß", sagt Mitgründer Frei. Man sei dankbar und wolle nun "zusammen durchstarten". Dümmel ergänzt, das Thema Nachhaltigkeit sei "total wichtig".

Dank Wolfgang und Fabian gibt es jetzt auch nachhaltige Haargummis – eine Kleinigkeit mit großer Wirkung." Die beiden Gründer hätten einen tollen Auftritt hingelegt. Die fairtye-Haargummis sollen 4,99 Euro kosten. Das Öko-Label Degree Clothing gründeten Schimpfle und Frei im Jahr 2014, 2018 folgte das weltweit erste Outlet für nachhaltige Mode, "Suslet" in Augsburg. Degree wurde mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet und eröffnete 2019 eine Filiale in Stuttgart.

Schon mehrere Augsburger Firmen waren bei "Die Höhle der Löwen"

Degree ist nicht das erste Augsburger Start-up, das sich bei "Die Höhle der Löwen" präsentieren durfte. Die Suppenproduzenten von Little Lunch machten den Auftakt, sie gelten nach wie vor als eines der erfolgreichsten Start-ups der Sendung. Auch Nero-Grillkohle, Hersteller der eigenen Angaben nach weltweit einzigen von Naturland zertifizierten Bio-Grillkohle, nutzten die Sendung. Für 2Kiq, den Hersteller eines Energiegetränks, war die Bewerbung bei "Die Höhle der Löwen" dagegen ein Flop. Die Teilnahme wurde nie ausgestrahlt. Letztlich blieben die Gründer sogar auf einem Großteil der vorproduzierten Ware sitzen.