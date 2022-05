Augsburger Uniklinik will stärker mit anderen Kliniken kooperieren

In der Pandemie arbeiteten die Universitätsklinik Augsburg und die anderen Krankenhäuser eng zusammen. Der Ärztliche Direktor Professor Beyer will daran festhalten. Wie einzelne Häuser in der Region reagieren.

09.05.2022 | Stand: 10:49 Uhr

Die Botschaften aus dem Augsburger Universitätsklinikum hören sich dramatisch an: Man werde, sagt Vorstandsvorsitzender Prof. Michael Beyer, wohl dauerhaft geschwächt aus der Pandemie herausgehen. „Wir haben Verluste erlitten“, so Beyer über die Abwanderung vor allem von Pflegepersonal während der Coronawellen. Ein Teil der Fachkräfte habe angesichts der teils dramatischen Belastung den Job gewechselt.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.