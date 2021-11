Ausgebüxter Dreijähriger läuft alleine und im Schlafanzug herum

Weil sie einen kleinen Jungen im Schlafanzug entdeckt hatte, der völlig alleine umherlief, hat eine 22-jährige Autofahrerin die Polizei verständigt.

21.11.2021 | Stand: 09:16 Uhr

Der Dreijährige war über Nacht bei seiner Großmutter im Landkreis Regensburg gewesen und hatte sich am frühen Morgen unbemerkt aus dem Haus geschlichen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die junge Frau bemerkte das Kind am Samstagmorgen in Köfering und setzte es zu sich ins Auto, bis die Beamten kamen.

Eltern meldeten Jungen bei Polizei als vermisst

Als der Großmutter das Verschwinden auffiel, verständigte sie den Angaben zufolge sofort die Eltern. Diese meldeten den Jungen schließlich bei der Polizei als vermisst. Nur kurze Zeit später konnten die Eltern den kleinen Ausreißer wohlbehalten von der Dienststelle abholen.

