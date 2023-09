Ausgebrochener Häftling ist gefasst: Im Hotel klicken die Handschellen

Der am Montag in Donauwörth geflüchtete Häftling aus Kaisheim ist gefasst. Die entscheidende Spur kam aus dem Ausland.

Von Wolfgang Widemann

01.09.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Nicht einmal drei Tage dauerte die Flucht eines Häftlings der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim. Am Montagnachmittag machte er sich bei einem Arbeitseinsatz in Donauwörth aus dem Staub. Am Donnerstagvormittag klickten in einem Hotel in München die Handschellen. Die Polizei kam dem Flüchtigen über eine Spur im Ausland auf die Schliche. Obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, gibt es inzwischen einige weitere Erkenntnisse.

