Ausgebüxter Jungbulle spaziert durch Coburg

Ein Mann aus Coburg traute seinen Augen kaum, als ein Jungbulle durch die Straßen spazierte. Das Tier löste einen Polizeieinsatz aus.

11.08.2023 | Stand: 11:39 Uhr

In Coburg in Oberfranken ist ein Jungbulle von seiner Weide ausgebüxt und durch die Straßen gelaufen. Ein 18-jähriger Mann hatte das Rind am Donnerstagabend im Coburger Stadtteil Beiersdorf gesehen und den Notruf gewählt. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte den Jungbullen wieder auf seine Weide zurücktreiben.

Weidezaun in Coburg nach Ausflug eines Jungbullen wieder geflickt

Der Besitzer sicherte anschließend die Stelle im Weidezaun, an der das Tier hindurch schlüpfen konnte. Menschen und der Verkehr waren nicht gefährdet.

