Austrittsrekord bei katholischer Kirche - Marx: "Was kann ich tun?"

Die katholische Kirche steckt in der Krise. So viele Austritte wie nie - das bereitet vielen Kopfzerbrechen. "Was kann ich tun?", fragt Kardinal Marx.

02.07.2023 | Stand: 17:24 Uhr

Die hohen Austrittszahlen bei der katholischen Kirche versetzen Kirchenvertreter und Laien gleichermaßen in Sorge. "Die Nachrichten dieser Woche bewegen mich zutiefst", bekannte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx bei einem Gottesdienst, bei dem er drei Priester weihte. "Ich frage mich: Was kann ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist unsere Aufgabe, unser gemeinsames Wirken?"

Nach den am Mittwoch veröffentlichten Austrittszahlen der Deutschen Bischofskonferenz kehrten im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen der katholischen Kirche den Rücken - ein Rekordwert. Allein im in weiten Teilen katholisch geprägten Bayern waren es mehr als 153 000 Austritte.

Versuche, die Kirchenflucht zu stoppen, waren bisher nur begrenzt erfolgreich

Der frühere Bundestags-Vizepräsident Johannes Singhammer ( CSU) sorgt sich auch um die Zukunft der Gesellschaft. "Auch wenn viele mit dem Verlassen der Kirche nicht ihr Christsein aufgeben, erschüttert diese Fluchtbewegung zunehmend die Statik unserer gesellschaftlichen Verfasstheit", sagte der 70-Jährige, der auch Mitglied im Diözesanrat der Katholiken im Erzbistum München und Freising ist, dem "Münchner Merkur" (Samstag). "Und in der Kirche muss spätestens jetzt jedem klar sein, dass es ans Eingemachte geht."

Die bisherigen Strategien, die Kirchenflucht zu stoppen, seien nur begrenzt erfolgreich, so Singhammer. Einigkeit herrsche bei allen, "dass der schreckliche Missbrauchsskandal eine entscheidende Ursache der Austrittslawine" sei - und dass die Kirche "immer auch Veränderungen bedarf". Ob allerdings eine möglichst schnelle Umsetzung des sogenannten Synodalen Wegs "statt Austritten wieder auch Eintritte bewirkt, darüber herrscht schon weniger Einigkeit".

Marx sagte, es gebe keine einfachen Antworten, aber Aufgaben. Es mache ihm große Sorge, wenn Gottesdienste als kraftlos und langweilig empfunden würden. Er stellte klar: "Liturgie wird nicht gemacht, fabriziert – sie wird gefeiert."

Marx: Die Kirche muss zeigen, was es bedeutet Christ zu sein

Eine wichtige Aufgabe für alle Getauften und Gefirmten sei es, die Frage auch innerlich überzeugend zu beantworten: "Warum bin ich Christ? Und was bedeutet das?" Die Kirche müsse zeigen, was das bedeute, sagte Marx weiter. Er gehe davon aus, dass sich die "Gestalt der Kirche" verändern werde. Aber: "Der Kern wird bleiben: dass wir Gottsucher sind."

Unter den Getauften und Gefirmten gebe es viele, die eine geistliche Qualität in die Pfarrei einbrächten und bei denen die Menschen spürten: Dieser Mann, diese Frau, diese Person sei eine Geistliche, ein Geistlicher. Marx: "Gott sei Dank ist das nicht ein Privileg der Priester." Diese aber hätten in besonderer Weise das Geistliche zu leben. Den Weihekandidaten gab Marx mit, sie sollten Menschen begleiten auf dem Weg "in das Geheimnis Gottes - nicht bestimmend, nicht beherrschend, nicht wissend, sondern begleitend".