Radfahrerin beim Abbiegen frontal von Auto erfasst

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau wurde beim Abbiegen von einem Auto erfasst.

07.06.2023 | Stand: 06:04 Uhr

Im Landkreis Rosenheim ist eine Radfahrerin beim Abbiegen von einem Auto erfasst worden und tödlich verunglückt. Die 84-Jährige wollte am Dienstagabend in Riedering nach links in eine Straße abbiegen und übersah wohl das entgegenkommende Auto, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.

Der Wagen erfasste sie frontal. Die Radfahrerin verstarb im Krankenhaus. Die 30-jährige Autofahrerin erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen und einen Schock.

