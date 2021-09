Tankstelle zu, Zapfsäule geht - Autofahrer ruft Polizei zum Bezahlen

Ein Autofahrer hat in Hauzenberg getankt - doch die Tankstelle war verschlossen, es war niemand zum abkassieren da. Deshalb rief der Mann die Polizei.

13.09.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Aussteigen, tanken, bezahlen - so läuft es in der Regel. Doch an einer Tankstelle in Niederbayern ist ein Autofahrer sein Geld zunächst nicht losgeworden. Denn diese hatte geschlossen, was der Mann während des Tankens aber nicht bemerkte. Schließlich funktionierten nach Polizeiangaben vom Montag die Zapfsäulen.

Autofahrer kann in Hauzenberg nach Tanken nicht bezahlen: Eigentümer der Tankstelle war im Urlaub

Als der Fahrer nun seine 21 Euro niemandem geben konnte, rief er kurzerhand die Polizei. Wie sich herausstellte, war der Eigentümer der Tankstelle im Urlaub und nicht erreichbar. Schließlich fand sich aber am Samstag jemand anderes, der einen Schlüssel für die Tankstelle in Hauzenberg (Landkreis Passau) hatte und die Zapfsäulen deaktivieren konnte. Schaden sei nicht entstanden, hieß es.

