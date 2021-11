Autofahrerin fährt Mädchen (7) in Zirndorf an und fährt weg

Im Landkreis Fürth hat eine unbekannte Autofahrerin ein siebenjähriges Mädchen angefahren. Die Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann aber davon.

29.11.2021 | Stand: 14:22 Uhr

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr soll eine unbekannte Autofahrerin in Zirndorf (Landkreis Fürth) ein siebenjähriges Mädchen angefahren und leicht verletzt haben. Die Unbekannte hielt nach dem Unfall kurz an, fuhr dann aber davon, berichtet die Polizei.

Das Mädchen war gerade auf dem Weg zu Schule, als sie zu Fuß die Geisleithenstraße in der Nähe der Kreuzung Friedenstraße überquerte. Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammen. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des Wagens soll kurz angehalten haben, fuhr dann aber weiter.

Die Polizei sucht jetzt nach der Fahrerin oder Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/969270 zu melden.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.