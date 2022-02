Sprinterfahrer rutscht auf glatter Straße in Auto und flüchtet zu Fuß

Ein Sprinterfahrer ist auf der B11 bei Deggendorf in ein entgegenkommendes Auto gerutscht und dann zu Fuß geflüchtet.

02.02.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Ein Sprinterfahrer ist in Deggendorf bei schneeglatter Straße in ein entgegenkommendes Auto gefahren und dann zu Fuß geflüchtet. Der Unbekannte sei auf der B11 ins Schleudern geraten und zunächst gegen das Auto eines 24-Jährigen und dann gegen ein weiteres Auto geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Sprinterfahrer flüchtete nach dem Unfall am Dienstagabend zu Fuß. Die Polizei ermittelt.

Unfall bei Deggendorf ist einer von vier Unfällen wegen Schneeglätte in Niederbayern

Nach Angaben der Polizei ist das einer von vier Unfällen in Niederbayern wegen Schneeglätte. Vor allem am Dienstagabend haben Schnee und Glätte für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Bei den drei weiteren Verkehrsunfällen seien lediglich Sachschäden entstanden.

